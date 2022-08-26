Ebubekir Sifil kimdir? Ebubekir Sifil kaç yaşında, nereli? Ebubekir Sifil hayatı ve biyografisi!

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EBUBEKİR SİFİL KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Aralık 1960

(61 yaşında)

Sarıkamış

Akademik hayatı

1978 yılında Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü'nde üniversite hayatına başladı. 1980'de bu okuldan kendi isteğiyle ayrıldı. Aynı yıl Ankara Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu'na girdi. 1984-1985 döneminde bu okulun Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptığı Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Bilim dalında yaptığı yüksek lisans öğrenimini 1996'da, doktora öğrenimini de 2006 yılında bitirdi.

1993-1996 arası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, 1998-1999 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldı.

Halen Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında Doçent Doktor unvanını almıştır.

Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Özel hayatı

İlk ve orta öğrenimini Sarıkamış'ta, liseyi Kars İmam hatip lisesi'nde okudu. Evli ve 3 çocuk babasıdır[

Eserleri

Telif eserleri

1. Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (2 Cilt)

2. Müslümanca Bir Hayat İçin

3. Sözü Müstakim Kılmak 2

4. Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet

5. Sana Din'den Sorarlar -2

6. Böyle Seslendiler Allah Rasulu ve Hulefa-i Raşidin'den Hitabeler

7. İstikamet Yazıları (2 Cilt)

8. İslami Bilincin İhyası

9. İdrak ve Tasdik

10. Sana Din'den Sorarlar -1

11. Ehl-i Sünnet Akaidi Muhtasar Tahavi Akidesi Şerhi

12. Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler

13. Hikemiyat

14. Sözü Müstakim Kılmak

15. Çağdaş Dünyada İslami Duruş

16. İslam ve Modern Çağ (3 Cilt)

17. İhya ve İnşa

18. Sözü Müstakim Kılmak

19. İslam ve Modern Çağ 3

20. İslami Duruş

21. İslam ve Modern Çağ 1

22. İslam ve Modern Çağ 2

23. Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (1. Cilt)

24. Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (2. Cilt)

25. Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (3. Cilt)

26. Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler -1

27. Hazreti Ömer ve Nebevi Sünnet (Doktora tezinden oluşmaktadır

28. Muvatta Nüshaları Muhteva Analizi