Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 Ekim 2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından RTÜK Üyeliğine seçilmiştir. 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı seçilmiştir. Peki, Ebubekir Şahin kimdir? Ebubekir Şahin kaç yaşında, nereli? Ebubekir Şahin hayatı ve biyografisi nedir?

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yapmıştır. Peki, Ebubekir Şahin kimdir? Ebubekir Şahin kaç yaşında, nereli? Ebubekir Şahin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Ebubekir Şahin (d. 1974, Çayeli), Türk bürokrat.

1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır. Selçuk Üniversitesinde iletişim alanında doktora eğitimini tez aşamasında sürdürmektedir.

Mesleki Kariyeri

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yapmıştır. Anadolu Ajansında Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı (2015-2016) ve Müsteşar (2016-2017) olarak görev yapmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 Ekim 2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından RTÜK Üyeliğine seçilmiştir. 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı seçilmiştir.

Ailesi

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.