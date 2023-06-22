Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Ebubekir Gizligider ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Ebubekir Gizligider, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Ebubekir Gizligider ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

EBUBEKİR GİZLİGİDER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

1979 yılında Nevşehir'de doğdu.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Nevşehir İl Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Nevşehir Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı.

24. ve 26. Dönem Nevşehir Milletvekili olarak görev yaptı.

Milletvekilliği görevi esnasında Anayasa Komisyonu, Türkiye-Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, NATOPA Üyeliği, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeliği ile Bangladeş Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü yapmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyken 7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Gizligider, evli ve 2 çocuk babasıdır.