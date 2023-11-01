Ebu Ubeyde'nin kimliği ve yüzü uzun zamandır merak konusu olmuştur. İsrail ordusunun (IDF), Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayı sözcüsünün ifşa olduğunu açıkladığı iddia edildi. Peki, Ebu Ubeyde'nin yüzü ifşa mı oldu? Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde kim, yüzü nasıl?

Ebu Ubeyde'nin yüzü ifşa mı oldu? Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde kim, yüzü nasıl?

Ebu Ubeyde'nin yüzü ifşa mı oldu? Ebu Ubeyde'nin kimliği ve yüzü uzun zamandır merak konusu olmuştur. İsrail ordusunun (IDF), Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayı sözcüsünün ifşa olduğunu açıkladığı iddia edildi. Peki, Ebu Ubeyde'nin yüzü ifşa mı oldu? Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde kim, yüzü nasıl? Detaylar...

EBU UBEYDE KİMDİR?

Ebu Ubeyde'nin gerçek adı bilinmemekte ve kişisel detaylarının büyük bir kısmı gizli tutulmaktadır. Yüzünü kaplayan bir keffiyeh giyen tek kişidir. 2014 yılında, İsrail medya kuruluşları, Ebu Ubeyde'ye ait olduğu iddia edilen ve Huzaifa Samir Abdullah al-Kahloot adını taşıdığı belirtilen bir fotoğrafı yayınladı. Ancak El-Kassam Tugayları bu fotoğrafın ve ismin geçerliliğini reddetti. Ubeyde'nin üst düzeyli bir lideri, kim olduğunu sadece az sayıda kişinin bildiğini belirtti.

EBU UBEYDE'NİN YÜZÜ İFŞA MI OLDU?

"IDF, Hamas El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliğinin artık ortaya çıktığını söylüyor. IDF, gerçek adının Huzaifa Kalut olduğunu iddia ediyor." açıklamasıyla yapılan paylaşım Türkçe gönderilere de konu oldu.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddianın kaynağını tespit etti. Bir İsrail askerinin paylaşımının dayanak olarak gösterildiği iddiaların doğruyu yansıtmadığı tespit edildi.

"İsrail, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yüzünün açığa çıktığını söyledi." açıklaması ile yayılan iddiaların IDF sözcüsü olduğu belirlenen Avijaa Adraei'nin sosyal medyada yaptığı paylaşıma dayandığı tespit edildi.

Adraei'nin "Bu, Ebu Ubeyde takma adının arkasına saklanan sözde Hudhayfah Kahlot'tur ve aynı zamanda kırmızı keffiyesinin arkasına da saklanmaktadır. Tıpkı Hamas'ın İsrail'e roket fırlatmak için sivil tesislerin arkasına saklanması gibi. O ve diğer liderleri tünellerin içinde, kadın ve çocukların yanı sıra maskelerin ve gölgelerin arkasına saklanmayı seviyorlar. Huzaifa Kahlout, ifşa oldun. Örtünmeyi bırakmanın zamanı geldi. Maske ve kefiye, size ve kuruluşunuza, aldığınız darbeleri ve sizden geriye kalanların kaderini gizlemede yardımcı olmayacaktır." açıklamasıyla yapılan paylaşımdaki görüntüler tersine görsel arama tekniği ile arandığında, görüntülerde ki kişinin yüzünün geçmiş dönemlerde de paylaşıldığı tespit edildi.

Görüntünün geçmişten bu yana dolaşımda olduğunun belirlenmesinin ardından, İbranice, Arapça ve Farsça dillerinde yapılan açık kaynak taramasında söz konusu iddianın bazı haber kaynaklarına da konu olduğu belirlendi.

Haber detayları incelendiğinde, İsrail medyasının 2014'te El Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde olduğunu iddia ettiği kişinin fotoğrafını yayınladığı ancak iddianın El-Kassam tarafından yalanladığı tespit edildi.

2014 tarihili olayın İsrail kaynaklarına da konu olduğu belirlendi.

Sonuç olarak, İsrail'in El-Kassam sözcüsünü ilk kez ifşa ettiği iddiası doğru değil.