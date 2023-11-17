Ebu Ubeyde kimdir? Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!

Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kim olduğu gündemde yer aldı. İsrail - Filistin savaşında sıcak gelişmeler hala yaşanırken Ebu Ubeyde kimdir? Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde kaç yaşında? soruları da aratıldı.

İsrail- Filistin savaşının başlamasıyla gündeme gelen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri, Dağkapı Meydanı'ndaki tarihi surlara asıldı. Vatandaşların gündeminde ise Ebu Ubeyde kimdir? Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde kaç yaşında? soruları yer aldı. İşte hayatı ve biyografisi!

EBU UBEYDE KİMDİR?

Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi parti olan Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü olarak faaliyet gösteren bir militanın takma adıdır. Gerçek ismi bilinmeyen Ebu Ubeyde,

Yüzünü kaplayan bir keffiyeh giyen tek kişidir. Ebu Ubeyde, 1993 yılında İsrail tarafından öldürülen Kassam'ın eski lideri İmad Akl'i örnek alarak hiçbir zaman yüzü açık bir şekilde kameraların karşısına geçmedi. 2014 yılında, İsrail medyası, Ebu Ubeyde'ye ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı Huzeyfe Samir Abdullah el-Kehlut adıyla yayınladı. Ancak İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu fotoğrafın ve verilen ismin doğruluğunu reddederek iddiayı yalanladı. Ubeyde'nin üst düzeyli bir lideri, kim olduğunu sadece az sayıda kişinin bildiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, 2005 yılında İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından, resmi olarak Kassam'ın sözcüsü olarak atandı. Kendisi ilk kez 2006 yılında İsrailli asker Gilad Şalit'in yakalandığını duyurduğu zaman ortaya çıktı. Bazı kaynaklara göre Ubey'de, Gazze'nin kuzeydoğusunda bulunan Cibaliye'de yaşamakta. Evi, 2008, 2012 ve 2014 yıllarında, ayrıca Gazze'de yaşanan son savaşta evi bir dizi saldırıya uğradı. 2014 savaşında, Ebu Ubeyde, İsrail askeri Şaul Aron'un çatışma esnasında kaçırıldığını duyurarak ön plana çıktı.