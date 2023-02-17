Ebu Talib'in tam adı Abdümenâf bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureşi'dir. Ebu Talib, Hz. Muhammed'i 8 yaşından evlendiği yaş olan 25'e kadar bakımını üstlenmiş ve onu büyütmüştür. Hz. Muhammed'in öz amcası Ebu Talib'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Ebu Talip kimdir? Ebu Talib eşi kim? Ebu Talib müslüman mı? Detaylar haberimizde...

EBU TALİP KİMDİR?

Ebu Talib veya tam adıyla Abdümenâf bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureşi, İslam peygamberi Muhammed'in öz amcası ve dördüncü İslam halifesi Ali'nin babasıdır. Abdülmuttalib bin Haşim'in on oğlundan biridir. Muhammed'in, 8 yaşından evlendiği yaş olan 25'e kadar bakımını üstlenmiş ve onu büyütmüştür. Muhammed evlendikten sonra dahi onu koruyup kollamaya hep devam etmiştir. 619'da Mekke'de ölmüştür. Muhammed'i en iyi tanıyanlardan biridir. Ebu Talib'in, birçok kaynakta İslam peygamberi Muhammed'den 35 yıl önce doğduğu, yani ondan 35 yaş büyük olduğu rivayet edilir. Bu bakımdan 535 civarında doğmuş olması muhtemeldir. Döneminde Kureyş kabilesinde, içine düştüğü maddi bunalımlara rağmen hep sözü dinlenenlerden olmuştur. Muhammed'in babası Abdullah'ın ve diğer amcası Zübeyr'in öz kardeşidir.

Babası Abdülmuttalib'in ölümünden sonra, babasının vazifeleri Ebu Talib'in sorumluluğunda kaldı. Abdülmuttalib, ölümünden önce sekiz yaşında olan ve hem babasını hem annesini kaybetmiş olan Muhammed'in bakımını ve himayesini Ebu Talib'e vasiyet etti. Böylece Muhammed, öz amcasının himayesi üzerinde ve onun evinde yetişti.

EBU TALİB MÜSLÜMAN MI?

Ebu Talib'in Müslüman olup olmadığı bugün bile kesinsizliğini sürdürmektedir. Bazı İslam bilginleri onun Müslüman olduğunu ifade ederken, bazıları da bunu reddetmektedir. Sünniler, çoğunlukla Ebu Talib'in Müslüman olmadan öldüğünü, Şiiler ise Müslüman olup öldüğünü söylemektedirler. Söylenenlere göre, yeğeni Muhammed'i en zor şartlarda savunmasına rağmen Arap kabile reislerinin gururları ve atalarının yoluna bağlı olma zaafları yüzünden İslamiyet'i kabul ettiğini açıkça söyleme cesaretini gösterememiştir.

Ayrıca Ebu Talib'in, sırf yeğeni Muhammed ve ona inananları korumak için İslam'ı kabul ettiğini açıkça belirtmediği, inancını gizlediği ve sonuç olarak Müslüman olduğu da söylenmektedir.