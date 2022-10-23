(Ebu Şüca Muhammed bin Davud kimdir?) Kim Milyoner Olmak İster 23 Ekim Soru Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

23 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Ebu Şüca Muhammed bin Davud kimdir?) Kim Milyoner Olmak İster 23 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Ebu Şüca Muhammed bin Davud kimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 23 EKİM PAZAR 200 BİN LİRALIK SORUSU

Ebu Şüca Muhammed bin Davud kimdir?

A-) Timur

B-) Alparslan

C-) Selahaddin Eyyubi

D-) Cengiz Han

Doğru Cevap : B şıkkı

EBU ŞÜCA MUHAMMED BİN DAVUD KİMDİR?