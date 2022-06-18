Ebru Yaşar kimdir? Kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? 18 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar'ın ikizleri kimdir?

18 Haziran Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Ebru Yaşar evli mi, çocukları kimdir? Ebru Yaşar tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Ebru Yaşar'ın çocuklarının ismi ne, ikizleri kimlerdir? Ebru Yaşar doğum adı ne? Ebru Yaşar'ın ikizlerinin ismi ne?

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ebru Yaşar (d. 8 Ağustos 1977, Ankara), Türk şarkıcı.

Kürt kökenli Ağrılı memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. İkinci klip "Vurulur Düşlerim" şarkısına çekildi. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı. Albüm aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümü oldu. O zamanlar adı yoğun bir şekilde İbrahim Tatlıses'le anıldı ama iki sanatçı da bu tür yorumları kesinlikle reddettiler ve çok samimi arkadaş olduklarını açıkladılar. 4 sene sonra yani 2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu. 27 Ekim 2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır. Yeni albümüyle kendinden söz ettiren Ebru Yaşar "Seviyorum Seni" albümünün ikinci klibini hareketli "Eğer" parçasının yeni versiyonuna çekti. Son Olarak Sinan Akçıl imzalı "Kararsızım" adlı şarkıya klip çeken Ebru Yaşar yeni albüm hazırlıklarına da başladı. 24 Haziran 2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı. Üç dilde (Türkçe, Kürtçe ve Arapça) yorumladığı çıkış şarkısı "Delidir", üç gün içerisinde elektronik ortamda 57.000 kişi tarafından dinlendi ve izlendi.2012 yılının Haziran ayında kariyerindeki ilk single çalışması olan "Ağlayamıyorum"u yayınladı. 2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır. Albümün çıkış şarkısı Gülden Mutlu'ya ait "Nasıl Uyuyorsun" kliplendirilmiştir.Aynı albümün son klibi Öldüm Sahiden adlı şarkıya çekilmiştir. Daha sonra tekli single Tan Taşçı imzalı Cumartesi single çıkarmıştır 7 Temmuz 2021'de 'Sessize Aldım' isminde bir single daha yayınlamıştır.

Ebru Yaşar 18 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Diskografisi

Albümleri

1995: Bu Sahilde

1997: Sevenler Ölmez

1999: Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

2003: Aşkımız Buraya Kadar

2006: Yeşillenirim

2008: Seviyorum Seni

2011: Delidir

2013: Sanat-ı Ebru

2017: Haddinden Fazla

2021: Gel de Sevme

Single'ları

2012: "Ağlayamıyorum"

2014: "Cumartesi"

2019: "Alev Alev"

2020: "Kalmam"

2021: "İçime Ata Ata" (Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile)

Klipleri

Bu Sahilde

Bu Sahilde: Haziran 1995

Vurulur Düşlerim, 1995

Sevenler Ölmez

Sevenler Ölmez, 1997

Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

Seni Anan Benim İçin Doğurmuş: Şubat 1999

Sırtımdan Vurdu: Haziran 1999

Yalan: Ekim 1999

Aşkımız Buraya Kadar

Aşkımız Buraya Kadar: 27 Mayıs 2003

Yeminim Var: 17 Eylül 2003

O Değil: 5 Ocak 2004

Yeşillenirim

Yeşillenirim: Haziran 2006

Ne Doktorlar Ne Mühendisler: Ağustos 2006

Ateşten Gömlek: Aralık 2006

Gel Neredeysen: Mayıs 2007

Seviyorum Seni

Seviyorum Seni: 29 Ekim 2008

Eğer (Yeni Versiyon), 2008

Kararsızım, 2009

Delidir

Delidir: 16 Haziran 2011

Gözlerimde Gece Oldu: 2011

Ağlayamıyorum

Ağlayamıyorum: 2012

Cumartesi

Cumartesi: 9 Aralık 2014

Haddinden Fazla

Nasıl Uyuyorsun, 17 Mayıs 2017

Ben Ne Yangınlar Gördüm, 4 Ağustos 2017

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