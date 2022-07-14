Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli? Ebru Yaşar biyografisi!

İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkarmıştır. Peki, Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli? Ebru Yaşar mesleği nedir? Ebru Yaşar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ebru Yaşar (d. 8 Ağustos 1977, Ankara), Türk şarkıcı.

Ağrılı memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. İkinci klip "Vurulur Düşlerim" şarkısına çekildi. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı. Albüm aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümü oldu. O zamanlar adı yoğun bir şekilde İbrahim Tatlıses'le anıldı ama iki sanatçı da bu tür yorumları kesinlikle reddettiler ve çok samimi arkadaş olduklarını açıkladılar. 4 sene sonra yani 2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu. 27 Ekim 2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır. Yeni albümüyle kendinden söz ettiren Ebru Yaşar "Seviyorum Seni" albümünün ikinci klibini hareketli "Eğer" parçasının yeni versiyonuna çekti. Son Olarak Sinan Akçıl imzalı "Kararsızım" adlı şarkıya klip çeken Ebru Yaşar yeni albüm hazırlıklarına da başladı. 24 Haziran 2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı. Üç dilde (Türkçe, Kürtçe ve Arapça) yorumladığı çıkış şarkısı "Delidir", üç gün içerisinde elektronik ortamda 57.000 kişi tarafından dinlendi ve izlendi.2012 yılının Haziran ayında kariyerindeki ilk single çalışması olan "Ağlayamıyorum"u yayınladı. 2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır. Albümün çıkış şarkısı Gülden Mutlu'ya ait "Nasıl Uyuyorsun" kliplendirilmiştir.Aynı albümün son klibi Öldüm Sahiden adlı şarkıya çekilmiştir. Daha sonra tekli single Tan Taşçı imzalı Cumartesi single çıkarmıştır

DİSKOGRAFİSİ

Albümleri;

• 1995: Bu Sahilde

• 1997: Sevenler Ölmez

• 1999: Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

• 2003: Aşkımız Buraya Kadar

• 2006: Yeşillenirim

• 2008: Seviyorum Seni

• 2011: Delidir

• 2013: Sanat-ı Ebru

• 2017: Haddinden Fazla

• 2021: Gel de Sevme

Single'ları;

• 2012: "Ağlayamıyorum"

• 2014: "Cumartesi"

• 2019: "Alev Alev"

• 2020: "Kalmam"

KLİPLERİ

Bu Sahilde;

• Bu Sahilde: Haziran 1995

• Vurulur Düşlerim, 1995

Sevenler Ölmez

• Sevenler Ölmez, 1997

Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

• Seni Anan Benim İçin Doğurmuş: Şubat 1999

• Sırtımdan Vurdu: Haziran 1999

• Yalan: Ekim 1999

Aşkımız Buraya Kadar

• Aşkımız Buraya Kadar: 27 Mayıs 2003

• Yeminim Var: 17 Eylül 2003

• O Değil: 5 Ocak 2004

Yeşillenirim

• Yeşillenirim: Haziran 2006

• Ne Doktorlar Ne Mühendisler: Ağustos 2006

• Ateşten Gömlek: Aralık 2006

• Gel Neredeysen: Mayıs 2007

Seviyorum Seni

• Seviyorum Seni: 29 Ekim 2008

• Eğer (Yeni Versiyon), 2008

• Kararsızım, 2009

Delidir

• Delidir: 16 Haziran 2011

• Gözlerimde Gece Oldu: 2011

Ağlayamıyorum

• Ağlayamıyorum: 2012

Cumartesi

• Cumartesi: 9 Aralık 2014

Haddinden Fazla

• Nasıl Uyuyorsun, 17 Mayıs 2017

• Ben Ne Yangınlar Gördüm, 4 Ağustos 2017

• Havadan Sudan, 28 Ağustos 2017

• Öldüm Sahiden, 26 Aralık 2017

En Güzel Yenilgim

• En Güzel Yenilgim, 13 Eylül 2018

Alev Alev

• Alev Alev, 25 Ekim 2019

Kalmam

• Kalmam, 11 Mart 2020

Gel de Sevme

• Yalnız Uyunmaz, 9 Nisan 2021

• Ben Bilmem, 6 Mayıs 2021

ÖDÜLLERİ

1995 – Magazin Gazetecileri Derneği (MGD)Yılın Kadın Şarkıcısı

1999 – 6. Kral TV Video Müzik ÖdülleriArabesk-Faztazi En İyi Bayan

1999 – 6. Kral TV Video Müzik ÖdülleriEn İyi Beste (Seni Anan Benim İçin Doğurmuş)

1999 – 6. Kral TV Video Müzik ÖdülleriEn iyi şarkı (Seni Anan Benim İçin Doğurmuş)

2003 – İstanbul FMYılın En Çok İstek Alan Şarkısı (Yeminim var)