Ebru Şimşek, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ebru Şimşek, 12 yıl önce tatil için gittiği ABD'nin Florida eyaletinde tanıştığı tekstilci Türk işadamı Erdem Yakupoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Magazin gündemine sık sık gelen Ebru Şimşek'in hayatı merak ediliyor. Peki, Ebru Şimşek kimdir? Ebru Şimşek kaç yaşında, nereli? Ebru Şimşek hayatı ve biyografisi nedir?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ebru Şimşek, Adnan Oktar açıklamaları sonrasında merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Ebru Şimşek kimdir? Ebru Şimşek kaç yaşında, nereli? Ebru Şimşek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EBRU ŞİMŞEK KİMDİR?

Ebru Şimşek, 1994 güzellik yarışmasına katıldı. Hey Girl Dergisi'ne fotoğraf gönderdiği yıl yüz güzeli seçildi. Ebru Şimşek bir dönem ekranlarda "Felekten Bir Gece" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu üstlenmişti.90'lı yıllarda Türkiye, Ebru Şimşek'in adliye koridorlarında 'Adnan Hocacılar' tarikatına dair şok iddialarına kilitlenmişti. Ebru Şimşek 18 yaşında ve dönemin en popüler mankenlerindendi. Ama mesleğini yapamaz hale gelmişti. Çünkü sürekli adliye koridorlarında mücadele ediyordu. 26 Kasım 1999'da DGM'ye ifade veren Ebru Şimşek, Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karşılıklı yüzlerce dava açılmıştı. Şimdilerde Amerika da yaşayan Ebru Şimşek evli ve çocukları ile mutlu bir hayat yaşamaktadır.