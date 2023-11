Ayrılık haberlerinin ardından Şallı herhangi bir davanın açılmadığını ancak kriz yaşadıklarını söylerken Uğur Akkuş da boşanma ve evleri ayırma iddiası hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşandı mı, ne zaman boşandı, boşanıyor mu? Ebru Şallı boşanma açıklaması nedir? İşte detaylar…

EBRU ŞALLI VE UĞUR AKKUŞ BOŞANDI MI?

Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları ileri sürüldü. Günler önce ortaya atılan boşanma iddiasına cevap veren Şallı, kriz yaşadıklarını kabul ederken Uğur Akkuş'tan da bir açıklama geldi.

EBRU ŞALLI VE UĞUR AKKUŞ BOŞANIYOR MU?

Eşiyle evleri ayırdıkları iddia edilen Uğur Akkuş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Son iki gündür çıkan haberlerle ilgili işlerimin yoğunluğundan dolayı açıklama yapma fırsatı bulamadım. Ancak beni çevremden arayanların artmasından dolayı bu açıklamayı yazma gereksinimi duydum. Boşanma haberleri her zaman olduğu gibi asılsız olup, evleri ayırdığımız boşanma aşamasında olduğumuz doğru değildir! Eşimin belirttiği gibi her evlilikte ve ilişki de olduğu gibi zaman zaman fikir ayrılıklarımız olmuştur. Bunun olması da gayet normaldir. Bizler robot değiliz, her zaman gülelim eğlenelim, mutluluk pozu verelim, hem de ülke olarak böyle bir yas yaşarken! Tekrar altını çizerek belirtiyorum boşanma haberleri yalan, evleri ayırdığımız yalan. Boşanma hazırlığında olduğumuz yalan, herkes işine baksın" dedi.

EBRU ŞALLI BOŞANMA AÇIKLAMASI NEDİR?

Ebru Şallı ise çıkan haberlerin ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Çıkan haberlere bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman bizde fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun."