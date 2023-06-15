Ebru Şallı'nın eşi neden gözaltına alındı? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ne iş yapıyor? soruları gündeme geliyor. Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Ebru Şallı'nın eşi neden gözaltına alındı? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ne iş yapıyor? merak ediliyor. Peki, Ebru Şallı'nın eşi neden gözaltına alındı? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ne iş yapıyor?

Ebru Şallı'nın eşi neden gözaltına alındı? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ne iş yapıyor? soruları araştırılıyor. Ebru Şallı'nın eşi neden gözaltına alındı? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ne iş yapıyor? merak ediliyor. Ebru Şallı'nın eşi neden gözaltına alındı? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir…

EBRU ŞALLI'NIN EŞİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla dün İstanbul'da Havalimanında gözaltına alınmıştı. Ö.A. isimli şahsın Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş'a teslim ettiği, Akkuş'un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürülmüştü. Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

EBRU ŞALLI'NIN EŞİ UĞUR AKKUŞ NE İŞ YAPIYOR?

Olaydan sonra gittiği Fransa'dan dönen Akkuş, İstanbul'da havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ise ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Akkuş, müşteki Ö.A.'nın zararının giderilmesi ve şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı.

Adliyede yaklaşık 4 saat kalan Akkuş ve iki çalışanı karşı tarafla anlaşarak şikayetleri çekmesi karşılığında şikayetçi Ö.A'ya milyonluk "Bentley" marka aracını verdiği iddia edildi. Ö.A.'nün aldığı lüks otomobil karşılığında şikayetini geri çekti öne sürüldü. Akkuş'un adliyeden çıkarken kendisinden şikayetçi olanın akrabalarıyla tokalaştığı görüldü. Aralarında geçen kısa konuşmanın ardından Uğur Akkuş avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrılırken Ö.A'nın akrabaları Akkuş'tan aldıkları öne sürülen 'Bentley' marka lüks araçla adliyeden ayrıldı.