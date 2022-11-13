Hercai ve Destan dizisiyle adından söz ettiren Ebru Şahin, yeni projesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun rol alacağı yeni film merak konusu oldu. Peki, Ebru Şahin yeni filmi ne? Ebru Şahin yeni projesi nedir? İşte detaylar...

Son olarak Destan dizisinde yer alan ve performansıyla göz dolduran Ebru Şahin, Cedi Osman'la nikah masasına oturmuştu. Dizinin final yapmasının ardından eşiyle Amerika'ya giden güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun yeni filmi merak konusu oldu. Ebru Şahin'in hayranları tarafından yeni projesi araştırılmaya başlandı. Peki, Ebru Şahin yeni filmi ne? Ebru Şahin yeni projesi nedir? Detaylar haberimizde...

EBRU ŞAHİN YENİ FİLMİ NE?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre OGM Pictures'la 1 yıllık anlaşma imzalayan Ebru Şahin Netflix'te yayınlanacak olan"Centilmen" filmiyle anlaştı. Ebru Şahin, merakla beklenen filmde yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'la partner olacak. Onur Bilgetay'ın yöneteceği, Deniz Madanoğlu'nun ise yazdığı filmde arkadaşıyla beraber jigololuk yapan bir adamın bir genç kıza aşık olmasıyla değişen hayatı etkili bir dille anlatılacak.

EBRU ŞAHİN FİLM VE DİZİLERİ NELER?

2017 Savaşçı

2017-2018 İstanbullu Gelin

2018 Yasak Elma

2019-2021 Hercai

2021-2022 Destan

Yakında Centilmen

Sinema

2016 Kan Parası

2017 Babam

2019 Şuursuz Aşk