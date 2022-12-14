Ünlü ve güzel oyuncu Ebru Şahin, çeşitli projelerde yer aldı. Rol aldığı her projede ise büyük beğeni topladı. Başarılı oyuncunun oyunculuk mesleğini bırakacağına dair iddialara ise yanıt geldi. Peki, Ebru Şahin oyunculuğu bırakıyor mu? Ebru Şahin oyunculuğu bırakacak mı? Detaylar haberimizde.

Cedi Osman ile birlikteliğiyle bilinen başarılı oyuncu Ebru Şahin'in oyunculuğu bırakacağına dair iddialar atıldı. Sevenleri ise arama motorlarında Ebru Şahin oyunculuğu bırakıyor mu? Ebru Şahin oyunculuğu bırakacak mı? sorularına yanıt aradı. İşte tüm merak edilenler...

EBRU ŞAHİN OYUNCULUĞU BIRAKIYOR MU?

Oyunculuğu bırakacağına dair çıkan iddialara yanıt veren Ebru Şahin şu sözleri söyledi; "Cedi ve ben işimizi çok seviyoruz. Kendi içimizde denge yaratmaya çalışıyoruz. Benim oyunculuğu bırakmam gibi bir durum söz konusu değil. Birbirimize işlerine engel olmamaya çalışıp birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Karakter neyi gerektiriyorsa onu yaparım, sahne ile ilgili bir durum hiçbir zaman olamaz çünkü sonuçta bu benim işim, Cedi'de bana zaten destek olur. Hiçbir zaman birbirimizin işlerine engel değiliz"

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebru Şahin Türk oyuncusudur. 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı. Bununla birlikte son olarak Destan dizisinde oynamaktadır.

ROL ALDIĞI PROJELER:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

EBRU ŞAHİN INSTAGRAM HESABI NE?

Ebru Şahin Instagram hesabı "rebrusahin" kullanıcı isme sahip olup 3 milyon takipçisi bulunuyor.