Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında ve nereli? Ebru Şahin hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ebru Şahin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ebru Şahin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında ve nereli? Ebru Şahin hayatı ve biyografisi!
Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebru Şahin Türk oyuncusudur. 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı. Bununla birlikte son olarak Destan dizisinde oynamaktadır.
2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)
Ebru Şahin Instagram hesabı "rebrusahin" kullanıcı isme sahip olup 3 milyon takipçisi bulunuyor.
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