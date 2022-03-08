Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncu Ebru Şahin kaç yaşında ve Instagram hesabı ne sevenleri tarafından araştırılıyor. Ebru Şahin nereli ve kaç yaşında merak ediliyor. Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin kimdir ve nereli sevenleri tarafından araştırılıyor. Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisi Akkız kimdir sorusu gündeme geliyor. Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında Ebru Şahin nereli? Detaylar haberimizdedir…

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebru Şahin Türk oyuncusudur. 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı. Bununla birlikte son olarak Destan dizisinde oynamaktadır.

ROL ALDIĞI PROJELER :

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

EBRU ŞAHİN INSTAGRAM HESABI NE?

Ebru Şahin Instagram hesabı "rebrusahin" kullanıcı isme sahip olup 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Haberler.com - Gündem