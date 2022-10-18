Oyuncu Ebru Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Ebru Özkan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Ebru Özkan kimdir? Ebru Özkan film ve dizileri neler? Ebru Özkan kaç yaşında, nereli? Ebru Özkan Instagram hesabı! İşte detaylar...

Ebru Özkan özellikle 2000'lerden sonra aldığı rollerle tanınmıştır. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle adından söz ettiren Ebru Özkankimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Ebru Özkan kimdir? Ebru Özkan film ve dizileri neler? Ebru Özkan kaç yaşında, nereli? Ebru Özkan Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ebru Özkan Saban, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yıllari arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir. 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmıştır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. 2020 yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteri ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanmıştır. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taktim edilmiştir.

2022 yılında Netflix yapımında Şahmaran dijital dizisinde Çavgeş isimli mistik bir karakteri canlandıracaktır, Ebru Özkan'ın yer aldığı ilk dijital dizi projesidir. Your Honor'ın uyarlaması olan atv'de yayımlanan Hakim dizisinde partneri Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşmıştır. Hekimoğlu dizisinde başrolünü paylaştığı Timuçin Esen ile Disney+ dijital dizisi olan Gri adlı dizide yeniden partner olarak yer aldılar. 2022'nin Eylül ayında yayımlanmaya başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca ile başrolde yer alıp Leyla Türk isimli karakteri canlandıracaktır.

EBRU ÖZKAN FİLM VE DİZİLERİ NELER?

Sinema

2006 Kabuslar Evi

2010 Çınar Ağacı

2015 Rüzgarın Hatıraları

2020 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

Televizyon

2006 Gözyaşı Çetesi

2007 Kara İnci

2008-2009 Güldünya

2009-2011 Hanımın Çiftliği

2011 Anneler ile Kızları

2012 Hayatımın Rolü

2014 Not Defteri Suna

2014-2017 Paramparça

2018 Şahin Tepesi

2019-2021 Hekimoğlu

2022 Hakim

2022- Ben Bu Cihana Sığmazam