Ebru Özdemir kimdir? FOX konuğu Ebru Özdemir'in mesleği nedir?

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EBRU ÖZDEMİR KİMDİR?

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 1974 yılında Ankara'da doğdu.

Ebru Özdemir, 1991 yılında TED Ankara Koleji'nden ve 1995 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1995–1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Fordham Üniversitesi – New York 'da İşletme masterı (MBA) yaptı.

Ebru Özdemir, halen Limak Şirketler Grubunda proje finansmanı, stratejik planlama ve iş geliştirme konularında çalışmaktadır.

Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Limak Holding A.Ş. ve Limak Enerji Üretim Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmalarının Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ebru Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

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