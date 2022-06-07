Ebru Gündeş sevgilis kim? Rassan Khoshnaw kimdir? Rassan Khoshnaw kaç yaşında, nereli? Rassan Khoshnaw serveti ne kadar? - Haberler

Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz sene bir çocuğunun babası Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini bitirdi. Özel hayatını her zaman basından uzak tutmaya çalışan Gündeş, gönlünü bir iş insanına kaptırdı. Rassan Khoshnaw kimdir? Rassan Khoshnaw kaç yaşında, nereli? Rassan Khoshnaw serveti ne kadar?

RASSAN KHOSHNAW KİMDİR?

Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edildi. Uzun zamandır hayatını kimseye almayan ünlü şarkıcının yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş çektirdiği bir fotoğrafı da sosyal medyada hızla yayıldı. Gündeş'in yeni ilişkisi hakkında açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

RASSAN KHOSHNAW

Kuzey Iraklı iş insanının Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmadığı, hep ön planda izlediği de konuşulanlar arasında. Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz haftalarda yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken kameralara takılmıştı.

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