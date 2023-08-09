Kariyerindeki başarısının yanı sıra ailesindeki sorunlarla gündeme gelen ve 4 yaşında kendisini terk eden babasıyla görüşmeyen Ebru Gündeş'in bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Sevenleri ise Ebru Gündeş'in kardeşi Aslıhan Gündeş Akça kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularını araştırdı.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Ebru Gündeş, ailesiyle de zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı sanatçının özel hayatına dair merak edilenler arasında ise Ebru Gündeş'in kardeşi Aslıhan Gündeş Akça kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde...

EBRU GÜNDEŞ'İN KARDEŞİ ASLIHAN GÜNDEŞ AKÇA KİMDİR?

Kariyerindeki başarısının yanı sıra ailesindeki sorunlarla gündeme gelen ve 4 yaşında kendisini terk eden babasıyla görüşmeyen Ebru Gündeş'in bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Babasının başka bir evliliğinden kardeşi olan Gündeş'in ısrarlara rağmen Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmeyi reddediyor. Abla ve kardeşin benzerlikleri ise dikkat çekti.

KARDEŞİYLE GÖRÜŞMÜYOR

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikte bir kızının daha olduğu öğrenildi. Gündeş'in kimsenin bilmediği ve gözlerden uzak bir hayat süren bir kız kardeşi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken şarkıcının tavrı da dikkat çekti. İddiaya göre Aslıhan Gündeş Akça, Ebru Gündeş'le görüşmek için sosyal medya üzerinden birkaç kez mesaj atmış ancak şarkıcı görüşmeyi reddettiği için cevap vermemiş.

Aslıhan Gündeş Akça