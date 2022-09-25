Türk müzik piyasasının en bilinen ismi Ebru Gündeş herkes tarafından tanınıyor ve seviliyor. Büyük bir hayran kitlesine hakim olan Ebru Gündeş'in özel hayatı da hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Son günlerde gündem olan Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi ile birlikteliği merak ediliyor. Ebru Gündeş evleniyor mu? Ebru Gündeş sevgilisi kim? Rassan Khoshnaw kim, ne iş yapıyor?

Ebru Gündeş evleniyor mu?Sorusu magazin gündeminde yer alıyor. Müzik dünyasının sevilen büyük isminin adı İran'lı Rassan Khoshnaw ile anılıyor. Herkes tarafından merak edilen Ebru Gündeş'in sevgilisi, Rassan Khoshnawmerakla arama motorlarında aratılıyor. Herkesin merakla araştırdığı isim hakkında merak edilenler haberler.com'da. Ebru Gündeş evleniyor mu? Ebru Gündeş sevgilisi kim? Rassan Khoshnaw kim, ne iş yapıyor?

EBRU GÜNDEŞ EVLENİYOR MU?

Son zamanlarda yeni birlikteliği ile gündemde olan Ebru Gündeş'in özel hayatı hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Kendisinden 20 yaş küçük olan sevgilisinin Ebru Gündeş'e ettiği evlilik teklfinin ardından çiftin evleneceği haberi ortaya çıktı. Ebru Gündeş, aldığı evlilik teklifinin karşısında göz yaşlarını tutamadı ve "evet" cevabını verdi.

EBRU GÜNDEŞ SEVGİLİSİ KİM?

Rassan Khoshnaw, 28 yaşında ve Iraklıdır. İş adamı olan Khoshnaw'ın Ebru Gündeş'in her konserinde sahnenin en önünde yer aldığı dikkatleri çekti. 48 yaşında olan Ebru Gündeş ile geçtiğimiz sene Şubat ayında ilişki adımları attıkları söyleniyor.