Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti'ne Yiğit Kirazcı'dan sonra Ebru Destan'ın dahil olup, olmayacağı gündemde yer alan magazin haberleri arasında bulunuyordu. Peki, Ebru Destan Kızılcık Şerbeti'nde mi oynayacak? Ebru Destan Kızılcık Şerbeti dizisine mi katıldı?

Ebru Destan Kızılcık Şerbeti'nde mi oynayacak? Sorusu, son günlerde dizinin magazin haberleri arasında yer alıyor. Başrollerin, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Kadrosu genişleyen diziye Yiğit Kirazcı'nın ardından Ebru Destan dahil olacak mı merak ediliyor. Peki, Ebru Destan Kızılcık Şerbeti'nde mi oynayacak? Ebru Destan Kızılcık Şerbeti dizisine mi katıldı?

EBRU DESTAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDE Mİ OYNAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisi ikinci sezonunda da büyük ilgiyle izleniyor. Gold Film'in Show TV için çektiği dizide yine olay üstüne olay yaşanıyor. Ketche'nin yönettiği diziye Yiğit Kirazcı "Rüzgar" rolüyle dahil olmuştu. Rüzgar'ın diziye sevgilisi Helin'le beraber katılacağı öğrenildi. Helin'i ise Ebru Destan oynayacak. Ebru Destan, son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.