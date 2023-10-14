Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında, nereli? Ebru Destan hayatı ve biyografisi!

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Doğum: 24 Eylül 1977 (46 yaşında), İzmir, Türkiye

Eşi: Mete Okay İnan (e. 2011)

Boy: 1,76 m

Kariyer hayatı

24 Eylül 1977 tarihinde İzmir'de doğdu. Manken olarak çalışma hayatına başlayan Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle Sözümü Yemedim adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. Albümün adı; yıllar önce bir albüm çıkaracağını söylemesine rağmen bir türlü albümü çıkaramamasına bir göndermeydi. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağladı. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümde yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. 2017 yılında oyunculuğa geri döndü ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem Arısoy" karakterini canlandırdı.

Kişisel hayatı

2011 yılında Mete Okay İnan ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuk oldu.

Oyuncu Berk Atan'ın teyzesidir.