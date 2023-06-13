Ebru Destan kimdir? Ebru Destan hayatı ve biyografisi! Ebru Destan kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ebru Destan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ebru Destan hakkında merak edilenler. Ebru Destan hayatı ve biyografisi. Ebru Destan kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Destan merak konusu oldu. İşte Ebru Destan hakkında merak edilen Ebru Destan kimdir, Ebru Destan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
EBRU DESTAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 24 Eylül 1977
(45 yıl yaşında)
İzmir, Türkiye
Ebru Destan, 24 Eylül 1977 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Manken olarak çalışma hayatına başlayan Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle Sözümü Yemedim adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. Albümün adı; yıllar önce bir albüm çıkaracağını söylemesine rağmen bir türlü albümü çıkaramamasına bir göndermeydi. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağladı. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümde yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. 2017 yılında oyunculuğa geri döndü ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem Arısoy" karakterini canlandırdı.