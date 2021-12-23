Ebru Destan kimdir? Ebru Destan hayatı ve biyografisi! Ebru Destan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Destan merak konusu oldu. İşte Ebru Destan hakkında merak edilen Ebru Destan kimdir, Ebru Destan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EBRU DESTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Eylül 1977

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,76 m

Manken olarak çalışma hayatına başlayan Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. Sözümü Yemedim adlı ilk albümünü, 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Albümün adı; yıllar önce bir albüm çıkaracağını söylemesine rağmen, bir türlü albümü çıkaramamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağladı. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümde yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. 2017 yılında uzun bir aradan sonra oyunculuğa geri döndü ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem" karakterini canlandırdı.

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