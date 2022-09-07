Ebru Cündübeyoğlu kimdir? Ebru Cündübeyoğlu hayatı ve biyografisi! Ebru Cündübeyoğlu kaç yaşında, nereli?

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EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Eylül 1974

(47yaşında),

Heilbronn, Almanya

Ebru Cündübeyoğlu Mete, (d. 10 Eylül 1974; Heilbronn, Almanya), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şarkıcı ve yazar.

Televizyon programlarında sunuculuk yaparak genç yaşta geniş kitlelerce tanındı, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yaptı. 2005 yılına ilk şiir kitabını, 2019'da ilk romanını yayımladı.

2003 yılında radyo programcısı Mert Güçlü Mete ile evlendi. Çiftin bir kızları oldu (d. 2005).

2000'lerin başlarında şiir kaleme alan Cündübeyoğlu'nun Aşılı Kolum adlı ilk şiir kitabı 2005'te yayımlandı. Şiirlerinde çocukluğa özlem, aşk, ayrılık, yaşlanma ve hayatın geçiciliği temalarını işledi.

2013'te 20. sanat yılı vesilesiyle ''Sevdiğim Şarkılar'' adlı Türk sanat müziği albümünü,daha sonraki yıllarda Dertlerimi Zincir YaptımKalbimin Efendisi adlı teklileri çıkardı. Sevdiğim Şarkılar albümünde bestesi kendine ait bir şarkıya (Neyledin Yar) yer verdi.

40 yaşında iken disleksi olduğunu fark etti. Disleksi ve öğrenme güçlüğü hakkında konuşmalar yaparak ve kendi hikayesini anlatarak bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştı.

İlk romanı Ferda, 2019 yılında yayımlandı. Bu romanda yazar olan Alzheimer hastası bir kadının hikayesini kendi iç sesi ile anlattı.