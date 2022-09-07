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Ebru Cündübeyoğlu eşi Güçlü Mete kim? Ebru Cündübeyoğlu çocuğu var mı?

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Ebru Cündübeyoğlu eşi Güçlü Mete kim? Ebru Cündübeyoğlu çocuğu var mı?

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete, 19 yıl süren evliliklerini noktaladı. Gelişme sonrası Ebru Cündübeyoğlu eşi Güçlü Mete kim? Ebru Cündübeyoğlu çocuğu var mı, merak edildi.

Ebru Cündübeyoğlu 2003 yılında evlendiği program yapımcısı ve sunucusu Güçlü Mete'den geçtiğimiz gün tek celsede boşandı. Peki, Ebru Cündübeyoğlu eşi Güçlü Mete kim? Ebru Cündübeyoğlu çocuğu var mı?

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU EŞİ GÜÇLÜ METE KİM?

15 yıldır devam eden güncel haber programı "Kripto Odası"nda gündemin önemli başlıkları aktarılıyor. Türkiye'de ve dünyada gündem oluşturan konular hakkında dinleyici mesajlarına yer veriliyor. Önemli başlıklarla ilgili yorumlar yapılıyor. Konularının uzmanı siyasetçiler, gazeteciler, doktorlar canlı yayında konuşuyor.

2003 yılında radyo programcısı Mert Güçlü Mete, Ebru Cündübeyoğlu ile evlendi. Çiftin bir kızları oldu.

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