Ebru Baki programda neden yok? Ebru Baki bugün nerede, ayrıldı mı?

Sözcü Tv'de program sunan başarılı isim Ebru Baki'nin bugün ekranlara gelmemesi izleyicilerin dikkatini çekti. Seyirciler arama motorlarında Ebru Baki neden yok? Ebru Baki nerede? Ebru Baki bugün yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Ebru Baki neden yok? sorusu merak ediliyor. Sözcü Tv'de yer alan programın sunucusu olan Ebru Baki bugün ekranlarda yer almadı. Ebru Baki'nin programını yakından takip edenler ise arama motorlarında Ebru Baki neden yok? Ebru Baki nerede? Ebru Baki bugün yok mu? sorularını araştırdı.

EBRU BAKİ NEDEN YOK?

29 Ağustos günü Sözcü Tv ekranlarda Ebru Baki yer almadı. Programın olmamasının sebebi ise henüz bilinmiyor. Açıklama gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

EBRU BAKİ KİMDİR?

İstanbul'da 1975 yılında dünyaya gelen Ebru Baki, başarılı bir gazetecidir. Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olan Baki, üniversite eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde stajını tamamladı.

Ebru Baki, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 45 yaşındadır. Başarılı bir gazeteci olan Ebru Baki ihtisasını Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde stajını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur ve Cumhuriyet Dergi'sinde yayınlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Birincilik bitirdiği Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünün ardından Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'nü de okuyan Ebru Baki, çeşitli burslara da layık görüldü. Staj döneminden CNN Türk'teki çalışma hayatına Hürriyet gazetesinde 7 yıllık bir çalışma hayatı geçiren Baki, CNN Türk'te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya'nın el değiştirerek Demirören Medya'nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti. Ve hala burada çalışmaktadır.

Ebru Baki, hafta içi her sabah Habertürk kanalında Bülent Aydemir ve değişen yorumcu konuklarıyla birlikte "Para Gündem" isimli programın sunuculuğunu yapıyor.