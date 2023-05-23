Ebru Baki neden yok? Ebru Baki nerede? 23 Mayıs Ebru Baki bugün yok mu?

Sözcü Tv'de program sunan başarılı isim Ebru Baki'nin bugün ekranlara gelmemesi izleyicilerin dikkatini çekti. Seyirciler arama motorlarında Ebru Baki neden yok? Ebru Baki nerede? Ebru Baki bugün yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Ebru Baki neden yok? sorusu merak ediliyor. Sözcü Tv'de yer alan programın sunucusu olan Ebru Baki bugün ekranlarda yer almadı. Ebru Baki'nin programını yakından takip edenler ise arama motorlarında Ebru Baki neden yok? Ebru Baki nerede? Ebru Baki bugün yok mu? sorularını araştırdı.

EBRU BAKİ NEDEN YOK?

23 Mayıs günü Sözcü Tv ekranlarda Ebru Baki yer almadı. Programın olmamasının sebebi ise Ebru Baki'nin annesini kaybetmesi oldu. Başarılı isim annesinin vefatı nedeniyle bugün programda yer almıyor. Ebru Baki'nin sosyal medya paylaşımı şöyle oldu: