Gazeteci Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı Habertürk'te yer almaması nedeniyle izleyiciler tarafından internet üzerinde Ebru Baki neden yok? Sorusu araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Peki, Ebru Baki neden yok? Ebru Baki Habertürk'te neden yok? Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki hangi kanala geçti?

HaberTürk TV ekonomi müdürü ve Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı kanalla yollarını ayırdı. Uzun bir süredir HaberTürk TV ekranlarında sunuculuk yapmakta olan Ebru Baki'nin yeni adresi de oldukça merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, Ebru Baki neden yok? Ebru Baki Habertürk'te neden yok? Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki hangi kanala geçti?

EBRU BAKİ NEDEN YOK?

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ebru Baki'yi etiketleyerek "Aramıza hoş geldin. Sözcü TV daha da güçlendi, daha da güzelleşti." ifadelerini kullandı. Sözcü TV, geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'ı da bünyesine katmıştı. Sözcü TV, Ebru Baki hamlesiyle önemli bir transfere daha imza atmış oldu.

EBRU BAKİ MEDYA KARİYERİ?

Staj döneminden CNN Türk'teki çalışma hayatına kadar Hürriyet'te 7 sene çalışan Baki, CNN Türk'te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya'nın el değiştirerek Demirören Medya'nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti.