Gazeteci Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı Habertürk'ten ayrılması ile birlikte gündeme Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı? Sorusu ile geldi ve izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı? Ebru Baki hangi kanala geçti? Ebru Baki Habertürk'ten neden ayrıldı?

Ebru Baki neden yok? Ebru Baki Habertürk'te neden yok? Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki hangi kanala geçti?

HaberTürk TV ekonomi müdürü ve Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı kanalla yollarını ayırdı. Baki'nin yeni adresi de konuya ilişkin olarak en çok merak edilmekte olan konular arasında yer alıyor. Peki, Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı? Ebru Baki hangi kanala geçti? Ebru Baki Habertürk'ten neden ayrıldı?

EBRU BAKİ HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ebru Baki'yi etiketleyerek "Aramıza hoş geldin. Sözcü TV daha da güçlendi, daha da güzelleşti." ifadelerini kullandı. Sözcü TV, geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'ı da bünyesine katmıştı. Sözcü TV, Ebru Baki hamlesiyle önemli bir transfere daha imza atmış oldu.

EBRU BAKİ KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Baki Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde stajını tamamladı. Marmara Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun oldu ve Cumhuriyet Dergi'sinde yayımlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görüldü.

Birincilik bitirdiği Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünün ardından Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü'nü de okuyan Ebru Baki, çeşitli burslara da layık görüldü.

Staj döneminden CNN Türk'teki çalışma hayatına kadar Hürriyet'te 7 sene çalışan Baki, CNN Türk'te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya'nın el değiştirerek Demirören Medya'nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti.