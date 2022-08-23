Ebru Baki ayrıldı mı? Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı?

Habertürk ekranlarının sevilen programı Para Gündem'in sunucusu Ebru Baki ekranların sevilen yüzlerinden biridir. Her gün yayınlanan Para Gündemi programı seyirciyi ekranlara kitliyor. Programın moderatörlüğünü ve sunuculuğunu yapan Ebru Baki'nin Habertürk ekranlarında görülmemesi izleyicilerin dikkatini çekti. Bunun üzerine Ebru Baki ayrıldı mı? Ebru baki neden yok? Gibi sorular fazlaca merak edilen sorulardan bazılarıdır.

Son günlerde program esnasında uykulu hali ile gündem olan Ebru Baki'nin ekranlarda görülmemesiyle merakları üzerine toplaması aynı oldu. Para Gündemi programına renk katan, sempatisiyle seyirciyi kendisine ve ekranlara başlayan Ebru Baki ayrıldı mı? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı sorularına ilgi yüksek.

EBRU BAKİ AYRILDI MI?

Programda uykulu haliyle sosyal medyada gündem olan Ebru Baki'nin Habertürk'ten ayrılıp ayrılmadığı merak konusu. Ebru Baki ayrıldı mı? Sorusuna henüz net bir cevap gelmedi. Bu nedenle Baki'nin neden olmadığı bilinmiyor. İddialara göre Ebru Baki Habertürk'ten ayrılmadı, izne ayrıldı. Sosyal medya hesabından yayınladığı tatil fotoğrafları ise bu iddiayı doğruladı. Buna ek olarak ise program akışında bazı değişiklikler yapıldı. Para Gündemi programının yerini Sena Alkan'ın sunmuş olduğu Haber Bülteni aldı.