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Ebru Baki ayrıldı mı? Ebru Baki hangi kanala geçti?

Ebru Baki ayrıldı mı? Ebru Baki hangi kanala geçti?

Gündem Haberleri

HaberTürk TV ekonomi müdürü ve Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı kanalla yollarını ayırdı. Peki, Ebru Baki ayrıldı mı? Ebru Baki hangi kanala geçti?

Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı! İşte yeni adresiEbru Baki Habertürk'ten ayrıldı! İşte yeni adresi

Gazeteci Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı Habertürk'ten ayrılarak Sözcü TV ile anlaştı. Böylece Sözcü TV, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'ın ardından önemli bir ismi daha bünyesine katmış oldu. Gelişme sonrası Ebru Baki ayrıldı mı? Ebru Baki hangi kanala geçti merak edildi.

EBRU BAKİ AYRILDI MI?

Gazeteci Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı Habertürk'ten ayrılarak Sözcü TV ile anlaştı. Böylece Sözcü TV, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'ın ardından önemli bir ismi daha bünyesine katmış oldu.

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ebru Baki'yi etiketleyerek "Aramıza hoş geldin. Sözcü TV daha da güçlendi, daha da güzelleşti." ifadelerini kullandı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ebru Baki Gündem Haberler

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