EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso kimdir, nereli? Odile Renaud-Basso mesleği ne?

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ODİLE RENAUD-BASSO KİMDİR?

Odile Renaud Basso (d. 2 Haziran 1965, Saint-Étienne) Fransız üst düzey devlet görevlisi. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü ve Ulusal İdare Okulu'nu sonrasında da Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Okulu'nu da bitirmiştir.

1990-1994 yıllarında Sayıştay denetçisi olmuş, 1994-2005 yıllarında Hazine Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2005-2012 yıllarında Avrupa Komisyonu'nda görevler üstlenmiş, 2005-2010 yılları arasında Mali ve Ekonomik İşler Müdürü, 2010-2012 yıllarında ise Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un kabine şefi yardımcısı olarak görev ifa etmiştir. 16 Mayıs 2012 - 19 Ağustos 2013 tarihleri arasında Fransa başbakanı Jean-Marc Ayrault'nun ekonomik ve sosyal konulardan sorumlu kabine direktörü yardımcısı olarak görev yapmıştır. 11 Eylül 2013 - 30 Haziran 2016 tarihleri arasında Mevduat ve Sevkiyat Fonu tasarruf fonlarının idaresinden sorumlu genel müdür yardımcısı olmuştur. 2013 yılında Sayıştay üyeliğine yükseltilmiştir. 30 Haziran 2016 - 2 Kasım 2020 tarihleri arasında Hazine Genel Müdürlüğü yapmış ve bu göreve getirilen ilk kadın olmuştur . 2020 yılı itibarıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası başkanıdır. Evli ve 4 çocuk annesidir.