Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kimdir? Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi kim?

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sevgilisi İmge'yle verdiği pozlar Türkiye'de bir kesim insanın tepkisini çeken İtalya'nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtladı. "İmge'yle bilmediğimiz bir fotoğraf?" sorusuna kız arkadaşını kucağına aldığı bir pozunu paylaşan Ebrar, sosyal medyada yine çok konuşuldu. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kimdir? Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim?

EBRAR KARAKURT'UN ESKİ SEVGİLİSİ İMGE KİMDİR?

Ebrar Karakurt'un sevgilisinin adının İmge'dir. Ebrar Karakurt'la bir süredir beraberolan İmge hakkında detaylı bilgiler bulunmazken, yurt dışında yaşadığı biliniyor. Ebrar Karakurt'la geçtiğimiz gün ayrılan İmge, Tiktok fenomeni Devin ile birlikte.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt'un babasının adı İsmail Karakurt'tur. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Ebrar'ın boyu 1.96'dır. Smaça zıpladığında 3,21 m, bloğa çıktığında ise toplam boyu 3,10 metreye kadar çıkmaktadır.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge hakkında henüz bir bilgi yok. İkilinin bir süredir küs olduğu ve İmge'nin yurt dışında yaşadığı biliniyor.

Voleybola ilk olarak 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Ebrar, VakıfBank Spor Kulübü ile iki yıl üst üste hem gençler kategorisinde hem de yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

A milli takıma davet alan Ebrar, U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olma başarısını elde etti. Aynı zamanda da U18 Milli Takımı ile mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" ödülüne layık görüldü.

2018 senesinde VakıfBank A Takımı'na yükselen Ebrar, 1 Türkiye Lig Şampiyonluğu ve 1 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazandı. 2019 yılından 2021 yılının Nisan ayına kadar Türk Hava Yolları forması giyen Ebrar, 29 Nisan 2021 günü İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'a transfer oldu.

Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda son şampiyon Çin'i 3-0 yendiğimiz maçta da sahada yer aldı ve performansı ile göz doldurdu.

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