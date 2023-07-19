A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda forma giyen yıldız oyuncu Ebrar Karakurt, gündemden düşmüyor... Tokyo 2020'deki başarılı performansı ve sosyal yaşamıyla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt ile ilgili birçok şey merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında, nereli? Ebrar Karakurt boyu kaç? İşte tüm merak edilenler...

U18 Avrupa Şampiyonası en iyi smaçörü ünvanına sahip olan Ebrar Karakurt araştırılıyor. Sporseverlerin yoğun ilgisine maruz kalan Karakurt merak ediliyor. Peki, Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Ebrar Karakurt sevgilisi kimdir? Ebrar Karakurt boyu kaç, ayakkabı numarası kaç?

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000 tarihinde doğan Ebrar Karakurt, U18 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi smaçör ünvanını elde etmiş bir voleybol yıldızıdır. Balıkesir doğumlu milli voleybolcu, pasör çaprazı pozisyonunda oynamaktadır ve boyu 1,96 metredir. 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, Tokyo 2020'de parlak performansıyla adından söz ettirmiştir.

EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ebrar Karakurt, voleybol kariyerine VakıfBank Spor Kulübü'nde 12 yaşında başlamıştır. Bu kulüp altında hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Yeteneğinin fark edilmesiyle A Takım antrenmanlarına katılan Ebrar, zaman zaman da formayı giyme fırsatı bulmuştur.

U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, aynı zamanda U18 Milli Takımı'yla katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünü kazanmıştır. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu sevinci yaşamıştır.

2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın milli voleybol takımının bir üyesi olan Ebrar Karakurt, aynı zamanda 2021 Mayıs ayından beri İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da oynamaktadır. İtalya liginin önemli takımlarından biri olan Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştır.