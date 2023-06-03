Sezonu İtalyan ekibi Novara'da tamamlayan Ebrar Karakurt hangi takıma gitti? Merak ediliyor ve internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Peki, Ebrar Karakurt hangi takıma gitti? Ebrar Karakurt'un yeni takımı hangisi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un İtalya macerası sona erdi. Karakurt'un yeni adresi Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad oldu. Rus takımına imza attığını sosyal medya hesabından duyuran milli voleybolcunun yıllık 800 bin dolar kazanacağı konuşuluyor. Peki, Ebrar Karakurt hangi takıma gitti? Ebrar Karakurt'un yeni takımı hangisi?

EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Ebrar Karakurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olduğunu açıkladı. Milli voleybolcu paylaşımında, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadelerini kullandı. Milli voleybolcunun Rus ekibinden yıllık 800 bin dolar alacağı ifade ediliyor. Ebrar Karakurt, İtalya'da sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti.