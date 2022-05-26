Ebrar Karakurt ayak numarası kaç? Ebrar Karakurt ayakları kaç numara? - Haberler

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Ebrar Karakurt ayak numarası kaç? Ebrar Karakurt ayakları kaç numara?

Haberler.com - Gündem
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Youtube'da "Noluyo Ya" kanalına konuk olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Ceyda Kasabalı ile Fırat Albayram'ın sorularını yanıtladı. Oldukça renkli anların yaşandığı programa Ebrar Karakurt'un ayakkabı numarasını açıkladığı an damga vurdu. Peki, Ebrar Karakurt ayak numarası kaç? Ebrar Karakurt ayakları kaç numara?

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın formasını giyen voleybolcu Ebrar Karakurt, bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Ayakkabı numarası sorulan milli voleybolcu, herkesi şaşırttı. Peki, Ebrar Karakurt ayakları kaç numara? Ebrar Karakurt ayak numarası kaç?

EBRAR KARAKURT AYAK NUMARASI KAÇ?

Ebrar Karakurt programda Ceyda Kasabalı'nın "Ayak numaran kaç?" sorusuna "Hazır mısınız? 47 numara" diyerek herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Karakurt'un bu cevabı üzerine Fırat Albayram, "Benim daha büyük, 48!" diyerek espri yaptı.

Haberler.com - Gündem

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