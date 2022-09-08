Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un sosyal medya hesabından annesiyle yaptığı paylaşım gündem oldu. Başarılı voleybolcunun annesiyle fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları Ebrar Karakurt annesi kim? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Ebrar Karakurt annesi kim? Ebrar Karakurt'un annesi kimdir? İşte detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. "Gerçek anne" notuyla fotoğrafı yayınlayan Ebrar'ın annesini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Milli voleybolcunun annesiyle paylaşımı sonrasında Ebrar Karakurt annesi kim? sorusu merak konusu oldu. Peki, Ebrar Karakurt annesi kim? Ebrar Karakurt annesi kimdir? Detaylar haberimizde...

EBRAR KARAKURT ANNESİ KİM?

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. "Gerçek anne" notuyla fotoğrafı yayınlayan Ebrar'ın annesini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Takipçileri başarılı voleybolcunun annesinin çok genç gözüktüğünü belirtirken, "Abla-kardeş gibisiniz" yorumunda bulundu.