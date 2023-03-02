Ebleh ne demek? TDK'ya göre Ebleh nedir, ne anlama geliyor? Ebleh nedir, ne demektir?

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EBLEH NE DEMEK?

Ebleh Arapça kökenli bir kelimedir. Ebleh kelimesinin anlamı "alık, aptal, budala, akılsız, ahmak." anlamlarına gelmektedir.

TDK'YA GÖRE EBLEH NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre ebleh kelimesi "Akılsız, budala, alık." anlamına gelmektedir.

Ebleh TDK'ya göre anlamı : Akılsız, budala, alık.