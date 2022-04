Ebeler günü ne zaman? Ebeler haftası hangi tarihlerde? EN güzel ebeler günü mesajları ve sözleri!

Neredeyse insanın varoluşu ile birlikte başlayan ebelik, en kutsal mesleklerden biridir. Peki, her yıl belirli bir haftada kutlanan Ebeler Haftası ne zaman, hangi gün?Ebeler günü ne zaman? Ebeler haftası hangi tarihlerde?

EBELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Ebeler Günü ilk kez 5 Mayıs 1991 kutlandı ve o zamandan beri her yıl5 Mayısta Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde ise; "Ebeler Haftası" olarak 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır.

EBELER HAFTASI MESAJLARI

Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı kutluyorum...

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, özverili, cefakar ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...

Doğum öncesinde, anında ve sonrasında gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren tüm ebelerimizin ebeler haftasını kutlarız.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan Ebelerimizin Ebeler Haftası kutlu olsun.

21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlu olsun.

Ebelerimiz, yurdun her yerinde,şifa dağıtır. Gece,gündüz, dağ, taş demez seğirtir ve halkı, sağlık açısından eğitir. Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir…

"Anne ve çocuk sağlığımızın koruyucusu, hayatın ilk anlarının tanığı, evlatlarımızın ilk şefkatli kucağı olan ebelerimizin Ebeler Haftası kutlu olsun."

"En kutsal görevi üstlenmiş tüm ebe arkadaşlarımın günü kutlu olsun.. "#EbelerHaftası"

"Hayata gözlerimizi açtığımızda yanımızda ilk onlar vardı. Ebeler Haftası Kutlu Olsun"

"Gebelik öncesi, gebelik ve doğum sürecinde gebelerimizin yol arkadaşı olan, bebeğin ilk nefes verişini izleyip sağlıklı bir şekilde annenin kucağına teslim eden Ebelerimizin Ebeler Haftası kutlu olsun."

"Dünyaya gözlerini açan her bebeği sevgi ve şefkatle kucaklayan değerli ebelerimizin #EbelerHaftası kutlu olsun. "

"Doğum bir mucizedir. Bir mucizenin her anında yanımızda olan ebelerimizin '' Ebeler Haftası'' kutlu olsun."

"Ülkemizin dört bir yanında sağlıklı bireylerin dünyaya gelmesine öncülük eden, sabır, özveri ve sevgi ile her zaman ,her türlü koşulda mesleğini icra eden tüm ebelerimizin 21-28 Nisan #EbelerHaftası kutlu olsun...."

"Zaman kavramı gözetmeksizin tüm zorluklara rağmen özveri ile bu çok kutsal görevi yerine getiren tüm ebelerimizin Ebeler Haftası'nı ve Dünya Ebeler Gününü kutlarım."

"Geleceğin anahtarı olan sağlıklı ailelerin oluşması ve yaşamın sağlıkla başlamasında çok önemli bir görev üstlenerek aldığımız ilk nefeste yanımızda olan tüm Ebelerimizin 21- 28 Nisan Ebeler Haftasını kutluyoruz. "

