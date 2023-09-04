EBebek ne zaman işlem görecek? EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI! Ebebek halka arz ne zaman sonuçlanır?

Ebebek'in halka arz sonuçları açıklandı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Halka arza katılan kişi sayısı ve işlem zamanı merak konusu oldu. Peki, EBebek ne zaman işlem görecek? Ebebek halka arza kaç kişi katıldı? İşte detaylar...

Ebebek, 29 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde halka arz olmuştur. Vatandaşlar tarafından Ebebek ne zaman işlem görecek araştırılmaktadır. Ebebek halka arza kaç kişi katıldı merak konusu oldu. Halka arz tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, EBebek ne zaman işlem görecek? EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI! Ebebek halka arza kaç kişi katıldı? Detaylar haberimizde...

EBEBEK HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMANDI?

Ebebek, halka arz işlemleri 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

EBEBEK HALKA ARZ HİSSE KAÇ LOT?

Bu ay itibarıyla 64 ilde 220 mağazaları olduğunu aktaran Erdoğmuş, geçen yılın sonunda başlattıkları İngiltere'deki operasyonlarında da internet satışlarını sürdürdüklerini ifade etti. Ebebek Mağazacılık'ın halka arz açıklık oranı yüzde 29,41'dir. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılmıştır.

EBEBEK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hisse kodu #EBEBK olarak belirlenen Ebebek, 6-7 Eylül tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem göreceği öngörülüyor.