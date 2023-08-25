Halka arz takip eden vatandaşlar Kuzu Grup kimin, ne iş yapar? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ebebek halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Ebebek katılım endeksine uygun mu? Ebebek katılım endeksi nedir?. İşte merak edilenler...

Ebebek halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu gündemde yer alıyor. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar yeni hisseleri araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu? Ebebek katılım endeksine uygun mu? Ebebek katılım endeksi nedir? İşte Ebebek halka arz alabileceğiniz bankalar!

EBEBEK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ebebek katılım endeksine uygun olup olmadığına dair bir açıklama bulunmuyor fakat internet üzerinde katılım endeksine uygun olan bazı listelerde yer almaktadır. Yapılacak olan açıklamalar dahilin Ebebek'in akıbeti belli olacaktır. Ebebek katılım endeksine uygunluk durumu netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.