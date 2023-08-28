EBEBEK HALKA ARZ TARİHLERİ! Ebebek halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda? Ebebek hisse fiyatı ne kadar?

Ebebek, halka arz sürecini başlatıyor. Halka arzın hangi bankalarda gerçekleştirileceği ve kaç lot verileceği merak konusu olurken, Ebebek hisse fiyatı da yatırımcıların gündeminde. Peki, Ebebek halka arz ne zaman? Ebebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot veriyor? Ebebek hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Ebebek halk arzı hakkında merak edilenler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Ebebek halk arzın kaç lot verdiği araştırılmaktadır. Halka arz günleri merakla takip ediliyor. Ebebek ne zaman halka arz olacak merak konusu oldu.Peki, Ebebek halka arz ne zaman? Ebebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot veriyor? Ebebek hisse fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...

EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ebebek, halka arz tarihi 29 Ağustos - 1 Eylül olarak belirlenmiştir.

EBEBEK HİSSE FİYATI NE?

Ebebek 46,50 TL'den halka arz olacak.

EBEBEK HALKA HİSSE KODU NE?

Ebebek hisse kodu #EBEBK olarak belirlendi.

EBEBEK KAÇ LOT VERİYOR?

Ebebek şirketi 40,000,000 lot veriyor.