Ebebek halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

E bebek halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar E bebek halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, E bebek halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar iseEbebek halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...