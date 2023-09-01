Halka arz takip eden vatandaşlar Ebebek halka arz ne zaman işlem görecek? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. SPK'nın onayını alan ve 29 Ağustos'ta talep toplama işlemleri başlayan Ebebek halka arzı için gözler halka arz sonuçlarında. Peki, Ebebek halka arz ne zaman işlem görecek? Ebebek halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ebebek halka arz ne zaman işlem görecek? Sorusu, halka arz taleplerinin toplanmasının ardından gündeme geliyor ve merak ediliyor. Türkiye'nin ilk internet bebek ürünleri satış sayfası olarak bilinen E-Bebek halka arzı gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 24 Ağustos 2023 tarihinde Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) halka arzına onay verdi. E-Bebek şimdi talep topluyor. Peki, Ebebek halka arz ne zaman işlem görecek? Ebebek halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

29 Ağustos'ta başlayan Ebebek talep toplama bugün itibariyle son bulacak. Halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ilan edilecek ve 6-7 Eylül tarihinden itibaren "EBEBK" bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği öngörülüyor.

E-BEBEK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

E bebek halka arzı, yayınlanan katılım finans ilkeleri raporu ve borsa görüşüne göre katılım endeksi kriterlerini karşılamaktadır. E-Bebek yayınladığı 4 sayfalık raporla katılım endeksine uygun olduğunu duyurdu. E-bebek'in İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olduğu değerlendirilmektedir.

EBEBEK HALKA ARZA NASIL KATILIRIM?

ebebek hisse alım satımına başlayabilmek için, öncelikle bir aracı kurumda yatırım hesabınızın bulunması gerekmektedir. Hesabınız yoksa, ÜNLÜ Menkul Değerler tarafından sunulan ücretsiz yatırım hesabınızı şimdi açabilir ve herhangi bir hesap işletim ücreti ödemeden kullanabilirsiniz.