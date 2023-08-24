Ebebek'in halka arzı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışı yatırımları olan Ebebek çeşitli sektörlerdeki faaliyetleri ile dikkat çekiyor. Peki, Ebebek halka arz ne zaman? Ebebek halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

Yeni bebeği olmuş bir baba olan Halil Erdoğmuş'un bebek bakımıyla ilgili bilgi edinme ihtiyacına istinaden kurduğu bebek.com, 2001 yılından itibaren anne-babalara ve anne baba adaylarına hizmet vermeye devam ediyor. Yatırımlarını Ebebek'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Ebebek halka arz ne zaman? Ebebek halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Ebebek halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ebebek halka arz tarihi henüz açıklanmadı.

EBEBEK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ebebek hissesi 46,50 TL'den halka arz olacak.

EBEBEK BORSA KODU NEDİR?

Ebebek hissesinin sembolü "henüz açıklanmadı.

EBEBEK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz 40.000.000 lot verecek.

EBEBEK EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Ebebek halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.