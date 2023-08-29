Ebebek halka arz EŞİT mi ORANSAL mı, halka arz ne zaman? E bebek halka arz hisse kaç lot?

Ebebek Mağazacılık AŞ'nin halka arzı için talep toplama süreci bugün itibariyle başladı. Şirketin CEO'su Halil Erdoğmuş, halka arzın kurumsallık sürecini bir üst lige taşıyacağını ve daha fazla hesap verebilmeyi sağlayacağını belirtti. Halka arzdan elde edilecek kaynak, yeni mağazaların açılması ve güneş enerjisi santrali gibi yatırımlarda kullanılacak. Peki, Ebebek halka arz EŞİT mi ORANSAL mı? E bebek halka arz hisse kaç lot? E bebek ne zaman halka arz? İşte detaylar…

ebebek Grup Üst Yöneticisi (CEO) Halil Erdoğmuş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001 yılında e-ticarete başladıklarını belirterek, 2003'te ilk mağazalarını açtıklarını söyledi. Halka arz süreci şimdi yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte "Ebebek halka arz EŞİT mi ORANSAL mı? E bebek halka arz hisse kaç lot? E bebek ne zaman halka arz?" detayları…

EBEBEK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Ebebek Mağazacılık AŞ'nin halka arzı için talep toplama süreci bugün itibarıyla başladı. ebebek Grup Üst Yöneticisi (CEO) Halil Erdoğmuş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001 yılında e-ticarete başladıklarını belirterek, 2003'te ilk mağazalarını açtıklarını söyledi. Halka arz yatırımcıları tarafından merak edilen konu ise Ebebek halka arz EŞİT mi ORANSAL mı? Oldu. Ebebek Mağazacılık İmalat Sanayi A.Ş., halka arz sürecini "eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirecektir. Eşit dağıtım yöntemi, her yatırımcının aynı miktarda hisse senedi almasını sağlar, böylece küçük yatırımcılar daha adil bir şekilde pay alır.

EBEBEK HALKA ARZ HİSSE KAÇ LOT?

Bu ay itibarıyla 64 ilde 220 mağazaları olduğunu aktaran Erdoğmuş, geçen yılın sonunda başlattıkları İngiltere'deki operasyonlarında da internet satışlarını sürdürdüklerini ifade etti. Öte yandan yatırımcılar E bebek halka arz hisse kaç lot? Sorularını gündeme getirdi. Ebebek Mağazacılık'ınhalka arz açıklık oranı yüzde 29,41'dir. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacaktır. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacaktır. Ebebek Mağazacılık hissesinin sembolü "EBEBK" olacak.

1 Milyon katılım – 19 Lot (883 TL).

1.2 Milyon katılım – 16 Lot (744 TL).

1.4 Milyon katılım – 14 Lot (651 TL).

1.6 Milyon katılım – 12 Lot (558 TL).

1.8 Milyon katılım – 11 Lot (511 TL).

2 Milyon katılım – 9 Lot (418 TL) dağıtabilir.

E BEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN?

E Bebek, halka arzdan gelecek kaynağın bir kısmını Türkiye'de ve yurt dışında açacakları mağazalarla ilgili yatırımlarda kullanmayı düşündüklerini söyledi.

Bu yılın başından itibaren yoğun bir şekilde üzerinde çalıştıkları ve yatırım izni tamamlanmak üzere olan bir güneş enerjisi santrali (GES) yatırım projeleri olduğunu anlatan Erdoğmuş, "Cadde mağazalarımızda tükettiğimiz yaklaşık 5 megavatlık bir güneş enerjisinin üretimiyle ilgili bir projenin finansmanı için kullanmayı düşünüyoruz. Bu, hem sürdürülebilirlik politikalarımız gereği hem de enerji maliyetlerini daha aşağı çekebilmek adına yapılan bir yatırım." dedi.

Talep toplamada son gün 1 Eylül

E BEBAK HALKA ARZ BORSA KODU NE?

Borsa kodu "EBEBK" olan şirketin halka arzı, pay başına 46,50 TL sabit fiyatla gerçekleştiriliyor. ebebek'in halka arzı için bugün başlayan talep toplama süreci, 31 Ağustos ve 1 Eylül'de de devam edecek.

E BEBEK HANGİ BANKALARDA VAR?

E bebek, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.



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E BEBEK NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

E bebek, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

EBEBEK HALKA ARZA NASIL KATILIRIM?

ebebek hisse alım satımına başlayabilmek için, öncelikle bir aracı kurumda yatırım hesabınızın bulunması gerekmektedir. Hesabınız yoksa, ÜNLÜ Menkul Değerler tarafından sunulan ücretsiz yatırım hesabınızı şimdi açabilir ve herhangi bir hesap işletim ücreti ödemeden kullanabilirsiniz.

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