Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklamalar sonrası 'Ebabil Harekatı', konusu günem oldu. Peki, Ebabil Harekatı nedir, kimlerden oluşur?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalar sonrası "Ebabil Harekatı"konusu gündem oldu. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Ebabil Harekatı konusu hakkında Ebabil Harekatı nedir konusu merak edildi. Peki, Ebabil Harekatı nedir, kimlerden oluşur?

EBABİL HAREKATI NEDİR, KİMLERDEN OLUŞUR?





CHP Grup Başkanvekili 8 bin kişilik ekibi yönettiklerini iddia ettiği Ebabil Harekâtı isimli hesaptan ilk paylaşım yapıldı. Twitter'dan atılan mesajda "CHP'li Özgür Özel 8000 bin kişiye maaş verdiğimizi söylemiş. Biz Koç muyuz? Sabancı mıyız? Binlerce gönüllü arkadaşımızla hak davamızı savunmaya, CHP'nin yolsuzluklarını ve arsızlıklarını paylaşmaya devam edeceğiz!" ifadesi kullanıldı.