Birçok öğrenci tarafından kullanılmakta olan EBA sistemi bakım onarım çalışmalarının ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki EBA planlı bakım çalışması ne zaman bitecek? EBA planlı bakım çalışması ne kadar sürecek? EBA planlı bakım çalışması ne anlama geliyor?

Öğrencilerin en sık kullandığı platformlar arasında yer almakta olan EBA platformu, Eğitim-Öğretim dönemi dışında da oldukça sık kullanılıyor. Birçok öğrencinin bilgi edinmek amacıyla kullandığı sistem planlı bakım çalışmasının bitiş tarihi çok merak edilenler arasında. Peki EBA planlı bakım çalışması ne zaman bitecek? EBA planlı bakım çalışması ne kadar sürecek? EBA planlı bakım çalışması ne anlama geliyor?

EBA PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

EBA platformunda gerçekleştirilmekte olan planlı bakım çalışmasının ne zaman sona ereceğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat planlı bir bakım çalışması olması sebebi ile çok fazla sürmeyeceği tahmin ediliyor.

Şuan itibariyle EBA platformu girişlerinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

EBA'NIN AMACI NEDİR?

EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.

EBA sistemi içinde bir dolu dünya barındırmaktadır. EBA kısaca;